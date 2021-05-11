Стал известен характер травм пострадавших после стрельбы в Казани

Казань, 11 мая. Корреспондентам ФАН стал известен список травм пострадавших в ходе стрельбы в казанской школе № 175. Первые пациенты начали поступать в стационары города в 9:50. На текущий момент госпитализированы 19 детей и двое взрослых, большая часть из них — 18 человек — находится в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».

1. Арслан Ш., 10 лет — крайне тяжелое состояние, нестабильное, ранение брюшной полости

2. Ислам С., 15 лет — состояние средней тяжести, рана спины слева

3. Артем И., 9 лет — состояние средней тяжести, ссадина на правой руке

4. Милана И., 9 лет — состояние средней тяжести, резаные раны кисти и колена

5. Тимур З., 15 лет — тяжелое состояние, пневмоторакс, раны конечностей, проникающее ранение

6. Аделя Г., 16 лет — тяжелое состояние, перелом голени, таза

7. Камиль И., 15 лет — тяжелое состояние, рана головы, конечностей

8. Расул И., 11 лет — состояние средней тяжести, рана левой голени

9. Рената А., возраст не установлен — состояние средней тяжести, рана голени

10. Лейла К., возраст не установлен — тяжелое состояние, пневмоторакс

11. Айрат Б., возраст не установлен — состояние средней тяжести, рана спины

12. Камиль С., 15 лет — состояние средней тяжести, рана головы

13. София О., 14 лет — состояние средней тяжести, перелом правой лодыжки справа

14. Карим Г., 8 лет — состояние средней тяжести, рана щечной области

15. Амалия Ш., 9 лет — состояние средней тяжести, перелом лодыжки

16. Дарья З., 14 лет — состояние тяжелое, стабильное, перелом грудного отдела позвоночника

17. Амин Х., 10 лет — тяжелое состояние, ранение грудной клетки

18. Карим Х., 15 лет — тяжелое состояние, перелом бедра

19. Мулланур М., 63 года — состояние средней тяжести, огнестрельное ранение головы, живота, костей таза

20. Диляра Г., 51 год — состояние средней тяжести, огнестрельное ранение плечевой кости с повреждением мягких тканей

21. Алина С., 19 лет — состояние средней тяжести, огнестрельное дробовое слепое ранение мягких тканей шеи, волосистой части головы

Основной характер травм следующий: огнестрельные ранения головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости, конечностей, а также переломы конечностей и костей таза. Известно, что многие дети, спасаясь от стрельбы, выпрыгивали из окон здания школы на землю.

Сейчас среди госпитализированных один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, семь — в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. В данный момент медики оперируют шесть человек.

Трагедия в Казани произошла утром 11 мая, в здание гимназии № 175 ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и расстрелял людей. Жертвами стали четыре мальчика и три девочки — все они восьмиклассники, а также учительница английского языка Эльвира Игнатьева и еще одна женщина, личность которой устанавливается. Стрелка задержали. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Сейчас готовится процедура опознания тел погибших. Четыре из них доставили в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Рядом со зданием находятся родственники погибших, они готовятся к процедуре опознания тел.