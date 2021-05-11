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Эксперты рассказали о самых дешевых в обслуживании автомобилях

Экономика
Эксперты рассказали о самых дешевых в обслуживании автомобилях
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Москва, 11 мая. Специалисты одного из крупнейших дилерских холдингов рассказали гражданам России о наиболее дешевых и надежных транспортных средствах.

Аналитики произвели собственную оценку с учетом стоимости планового технического обслуживания до 100 тысяч километров, расхода топлива на 100 километров и величины транспортного сбора. Кроме того, эксперты обратили внимание на рейтинги автовладельцев, уточнятся в статье на «Яндекс.Дзене».

Выгоднее всего приобрести российскую Lada. Седан Lada Granta (2011 года) считается недорогой в обслуживании машиной благодаря своей ремонтопригодности. Специалисты также выделяют Lada Largus и Lada 4x4, передает ФБА «Экономика сегодня».

Среди зарубежных агрегатов отмечены Skoda Rapid (с 2019 года), Nissan Almera (2012–2018 годов), Renault Logan (с 2012 года) и Kia Rio (с 2017 года). Хотя продукция АвтоВАЗа считается самой дешевой для россиян, на втором месте оказались корейские и китайские машины.

Руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко ранее перечислила способы не переплачивать за приобретенный в кредит агрегат.

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