Российский квантовый симулятор впервые смог решить сложную физическую задачу

Москва, 11 мая. Квантовый симулятор впервые применили российские ученые для быстрого решения комплексной физической задачи.

Вычисление на обычном суперкомпьютере заняло бы больше недели, а симулятор справился всего за несколько часов. Об этом рассказали в Московском физико-техническом институте.

По словам специалистов, квантовые симуляторы еще далеки от совершенства. Однако они нашли физическую задачу, в которой максимально задействованы все внутренние возможности системы.

«Речь идет о просчете поведения фотонов в модели Бозе-Хаббарда», — заявил аспирант МФТИ Глеб Федоров.

Ранее ученые из Чикагского университета в США впервые добились квантового состояния для молекул. До этого подобное удавалось сделать только в случае с атомами.