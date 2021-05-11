Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»

Лермонтово, 11 мая. Историческая реконструкция «Битва за Кавказ» состоится 29 мая в городе Лермонтово Ставропольского края при участии десятков активистов «Юнармии».

В общей сложности фестиваль объединит порядка 6 тысяч человек. Все они смогут принять участие в работе интерактивных площадок, посвященных одному из самых продолжительных противостояний Великой Отечественной войны.

Организаторами фестиваля выступили военно-патриотическое движение «Юнармия» и администрация города Лермонтово при поддержке Фонда президентских грантов и правительства края.

«Окунуться в реконструкцию событий – это лучше, чем сидеть на уроках истории в классах и знать ее только по учебникам. Мы можем своими руками потрогать советский танк или же изучить детали немецкого автомобиля, а главное – нам посчастливилось пообщаться с очевидцами тех событий», — сказала юнармеец Аня Зарочинцева.

Мероприятие действительно предлагает участникам массу развлечений. Здесь будут представлены образцы советской и немецкой военной техники. Желающие также смогут понаблюдать за работой полевого госпиталя. Ключевым событием станет историческая реконструкция «Битвы за Кавказ», в которой будут задействованы порядка 150 человек, в том числе и активисты движения «Юнармия». Несколько недель они тщательно изучали хронику и даже расспрашивали очевидцев тех событий.

Битва за Кавказ является одним из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны. За полтора года советские войска провели серию операций, заставив немецких захватчиков отступить. В феврале 1943 года советские альпинисты из состава 46-й армии установили на вершине Эльбруса знамя Советского Союза, ознаменовав завершение противостояния.

«Это очень важная битва, которая вошла в историю военного искусства. В годы Великой Отечественной войны Кавказ являлся одним из основных источников стратегического сырья, по этой причине Гитлер выбрал именно это направление в качестве основного. Но просчитался… Советские войска оказали мощное сопротивление. Мы помним о подвиге солдат и командиров», — подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Ранее юнармейцы подготовили короткометражный фильм, приуроченный ко Дню Победы. Лента была представлена на Всероссийском литературном конкурсе «Два капитана».