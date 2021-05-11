Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 15:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Общество
Морской археолог из Мальты поставил точку в споре о затоплении британской подлодки «Эрдж»
15:52
Шоу-бизнес
Юмористка Татьяна Морозова рассказала о попытке изнасилования незнакомцем на отдыхе
15:50
Происшествия
В Подмосковье трехлетний мальчик получил ранение из травматического пистолета
15:49
Происшествия
ФАН публикует полный список погибших в казанской гимназии
15:48
Общество
Минпросвещения РФ направило рекомендации по обеспечению безопасности в школы регионов
15:46
Экономика
Денонсацию налогового соглашения РФ и Нидерландов одобрили в Госдуме
15:45
Экономика
Эксперты рассказали о самых дешевых в обслуживании автомобилях
15:45
Наука
Российский квантовый симулятор впервые смог решить сложную физическую задачу
15:45
Происшествия
Власти Подмосковья объявили о проверках в школах после ЧП в Казани
15:44
Происшествия
Сотрудники ЦА МВД окажут помощь в расследовании трагедии в Казани
15:44
Армия
Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»
15:43
Весь мир
На границе Мексики с США нашли пять детей, самой младшей было два года
15:43
Спорт
РФС объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020
15:42
Политика
Украина грозит России «космическим скандалом» из-за спутника «Лыбидь»
15:42
Экономика
Блогер наглядно сравнил цены на продукты в Донбассе и на Украине
15:40
Общество
Жители Петербурга несут цветы к зданию представительства Татарстана
15:38
Общество
Глава Ростовской области поручил усилить меры безопасности в школах и вузах
15:38
Происшествия
Малыш по недосмотру родителей утонул в пожарном пруду в Подмосковье
15:37
Происшествия
Девятую жертву казанского стрелка нашли в здании школы
15:36
Происшествия
В колледже казанского стрелка охарактеризовали как «вежливого мальчика»
Все новости

Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»

Армия
Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»
Пресс-служба Юнармии

Лермонтово, 11 мая. Историческая реконструкция «Битва за Кавказ» состоится 29 мая в городе Лермонтово Ставропольского края при участии десятков активистов «Юнармии».

В общей сложности фестиваль объединит порядка 6 тысяч человек. Все они смогут принять участие в работе интерактивных площадок, посвященных одному из самых продолжительных противостояний Великой Отечественной войны.

Организаторами фестиваля выступили военно-патриотическое движение «Юнармия» и администрация города Лермонтово при поддержке Фонда президентских грантов и правительства края.

«Окунуться в реконструкцию событий – это лучше, чем сидеть на уроках истории в классах и знать ее только по учебникам. Мы можем своими руками потрогать советский танк или же изучить детали немецкого автомобиля, а главное – нам посчастливилось пообщаться с очевидцами тех событий», — сказала юнармеец Аня Зарочинцева.

Мероприятие действительно предлагает участникам массу развлечений. Здесь будут представлены образцы советской и немецкой военной техники. Желающие также смогут понаблюдать за работой полевого госпиталя. Ключевым событием станет историческая реконструкция «Битвы за Кавказ», в которой будут задействованы порядка 150 человек, в том числе и активисты движения «Юнармия». Несколько недель они тщательно изучали хронику и даже расспрашивали очевидцев тех событий.

Битва за Кавказ является одним из самых продолжительных сражений Великой Отечественной войны. За полтора года советские войска провели серию операций, заставив немецких захватчиков отступить. В феврале 1943 года советские альпинисты из состава 46-й армии установили на вершине Эльбруса знамя Советского Союза, ознаменовав завершение противостояния.

«Это очень важная битва, которая вошла в историю военного искусства. В годы Великой Отечественной войны Кавказ являлся одним из основных источников стратегического сырья, по этой причине Гитлер выбрал именно это направление в качестве основного. Но просчитался… Советские войска оказали мощное сопротивление. Мы помним о подвиге солдат и командиров», — подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Ранее юнармейцы подготовили короткометражный фильм, приуроченный ко Дню Победы. Лента была представлена на Всероссийском литературном конкурсе «Два капитана».

юнармия ставропольский край вов
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 196153 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 122014 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 91002 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 57008 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 54399 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Армия / Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»
Рейтинг@Mail.ru