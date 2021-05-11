РФС объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020

Москва, 11 мая. Российский футбольный союз объявил на официальном сайте расширенный состав национальной сборной для подготовки к чемпионату Европы.

Всего в расширенный список вошли 30 футболистов, все они поедут на сбор команды в австрийский Нойштифт. После главный тренер сборной Станислав Черчесов определит окончательный состав команды.

Среди вратарей в состав попали Юрий Дупин, выступающий за футбольный клуб «Казань», «зенитовец» Андрей Лунев, Матфей Сафонов из «Краснодара» и Антон Шунин («Динамо», Москва).

На роль защитников в сборную претендуют воспитанник «Спартака» Игорь Дивеев и Марио Фернандес из московского ЦСКА, Роман Евгеньев («Динамо», Москва). Из петербургского «Зенита» заявлены Юрий Жирков, Вячеслав Караваев. Кроме того, приглашены Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Самошников из казанского «Рубина» и Андрей Семенов («Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Денис Макаров («Рубин», Казань), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»). Из московского «Локомотива» пригласили Дмитрия Баринова, Рифата Жемалетдинова и Максима Мухина. От петербургского «Зенита» на сборы выдвинутся Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев. Арсен Захарян и Даниил Фомин из московского клуба «Динамо». Тренер пригласил троих игроков, выступающих за европейские клубы: Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Аталанта», Италия) и Дениса Черышева («Валенсия», Испания).