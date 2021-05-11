Украина грозит России «космическим скандалом» из-за спутника «Лыбидь»

Киев, 11 мая. Государственное космическое агентство Украины попробует вернуть через суд телекоммуникационный спутник «Лыбидь», находящийся в России на ответственном хранении.

Управление «Лыбидью» осуществляла канадская компания-подрядчик, она же в 2014 году с началом политического кризиса на Украине передала спутник на ответственное хранение российскому предприятию «ИСС». С тех пор в Киеве изыскивают способы отобрать устройство и угрожают Москве «космическим скандалом» и судами.

«Мы сейчас прорабатываем инструменты, с помощью которых можно вернуть спутник «Лыбидь»», — сообщил в комментарии «Укринформ» глава ГКА Украины Владимир Тафтай.

В том же комментарии киевский чиновник намекнул и на попытку оказать давление на Россию через суд. Однако вероятность выиграть суд у киевской компании невелика.

Отдельного внимания заслуживает история создания «Лыбиди». Проект спутника был запущен в 2007 году, а его реализация стала возможна благодаря кредиту Канадского экспортного агентства EDS на сумму в 254,6 миллиона долларов США. В 2009 году нашелся генеральный подрядчик — канадская компания MacDonald Dettwiler and Associates. Однако из-за многочисленных инцидентов MDA объявили о разрыве контракта в одностороннем порядке, а недостроенный и так и не выведенный на орбиту спутник «Лыбидь» остался на складе у российского заводе «Информационных спутниковых систем» им. Решетнева. «Укркосмос» уже пытался вернуть выделенные на реализацию проекта деньги через Международный арбитражный суд в Лондоне, но дело проиграл.

Ранее простые украинцы с недоумением встретили инициативу официально Киева построить собственный космодром.