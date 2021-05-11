Блогер наглядно сравнил цены на продукты в Донбассе и на Украине

Луганск, 11 мая. Эксперт узнал актуальную стоимость продуктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) и сравнил показатели с украинскими ценами.

Житель ЛНР в разговоре с автором Youtube-канала «Колхоз — дело добровольное» рассказал о стоимости продуктов, снимая цены на камеру в магазине. Как выяснилось, хлеб в регионе стоит от 13 до 17 рублей за булку, сахар — 52 рубля, картофель — 42 рубля за один килограмм, а куриные яйца — 72 рубля за десяток. Стоимость подсолнечного масла варьируется от 95 до 120 рублей.

Автор канала подсчитал, что в переводе на украинскую валюту масло в ЛНР стоит от 35 до 44 гривен, однако на Украине цены на этот продукт начинаются от 60 гривен. Причем собеседник называл цены в несетевом продуктовом магазине — ретейлеры обычно делают еще и свои скидки.

«Позитивно», — отмечает блогер.

К тому же луганчане рассказывают о заметном росте заработных плат в регионе. На этом фоне автор Youtube-канала посоветовал гражданам Украины задуматься о присоединении к ЛНР и ДНР. По его словам, это способствует созданию страны, которая «о людях, а не о территориях».

В начале текущего года граждане Украины столкнулись с резким ростом цен на продукты. Больше всего выросла стоимость яиц, сахара и подсолнечного масла.