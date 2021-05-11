Временный мемориал погибшим в казанской школе откроют в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 11 мая. На Театральной площади города организуют временный мемориал, посвященный погибшим в школе №175 Казани. Возложить цветы к месту памяти и скорби сможет каждый желающий уже во вторник с 16:00 часов.

«Нижегородцы всегда чутко реагируют на чужую беду, не остаются в стороне. Огромное количество соболезнований и искренние проявления скорби появляются в социальных сетях. Считаю правильным, чтобы у людей была возможность почтить память погибших и выразить слова поддержки пострадавшим», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Руководитель региона направил телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией на имя президента Татарстана Рустама Минниханова.

Кроме того, Глеб Никитин дал поручение руководителям муниципалитетов и образовательных организаций Нижегородской области усилить меры безопасности во всех школах региона.

Ранее ФАН писал об открытии мемориального комплекса в Нижнем Новгороде. Он состоит из памятной плиты с 12 именами Героев Советского Союза и памятника лейтенанту Михаилу Ларину.