Девятую жертву казанского стрелка нашли в здании школы

Казань, 11 мая. Число погибших в результате стрельбы в школе Казани увеличилось до девяти человек, но еще одна жертва не из больницы, сообщает источник ФАН.

По данным источника, все госпитализированные живы. Погибшего нашли на месте трагедии. Пока из числа погибших личность установлена только у учительницы, это преподавательница английского языка Эльвира Игнатьева. Сообщалось, что 27-летняя учительница активно вела страницу в Instagram.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что число жертв стрелка увеличилось до девяти человек. Среди погибших семь детей и две женщины, одна из которых — преподавательница.