В колледже казанского стрелка охарактеризовали как «вежливого мальчика»

Казань, 11 мая. Ильназ Г., устроивший стрельбу в казанской школе и называющий себя «богом», был на хорошем счету у преподавателей колледжа, откуда его отчислили за неуспеваемость.

Молодой человек был обычным студентом, его поведение не вызывало никаких подозрений. Во время допроса Ильназ заявил, что отрекся от родителей и называет их на «вы», однако ранее за ним такого не замечали, сообщал ФАН.

«Никаким «богом» он себя не проявлял, был крайне вежливый мальчик», — сказал источник ФАН в колледже.

Сейчас стрелок проходит экспертизу на предмет содержания в организме психотропных и сильнодействующих веществ.

В конце апреля Ильназ был отчислен из учебного заведения за неуспеваемость. Последние месяцы он часто пропускал лекции и не сдал производственную практику. Спустя несколько дней он получил разрешение на оружие. Утром 11 мая молодой человек вооружился дробовиком и устроил стрельбу в школе, где учился четыре года назад.