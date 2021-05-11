Сестра тяжелобольного Бари Алибасова назвала сына продюсера «убийцей»

Москва, 11 мая. Сестра музыкального продюсера Бари Алибасова уверена, что его сын где-то незаконно удерживает тяжелобольного отца.

Создатель группы «На-На» на протяжении нескольких месяцев находится в Калининграде, куда его отправил Бари Алибасов — младший для восстановления здоровья, а также чтобы оградить от внимания прессы.

Сестра именитого продюсера забила тревогу: она боится за жизнь тяжелобольного брата, который не может передвигаться самостоятельно после операции на ноге. Женщина обратилась в программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, с просьбой помочь найти Алибасова.

«Помогите найти брата, что-то с ним ненормальное происходит, я это чувствую. Этот бандит-убийца, его сын, спрятал его где-то», — заявила она в анонсе нового выпуска, который выйдет в эфир 11 мая.

Восстановление здоровья продюсера обходится его семье в огромную сумму. Родные Алибасова уже потратили на его реабилитацию 58 миллионов рублей.