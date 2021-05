Две израильтянки погибли при ракетной атаке со стороны сектора Газа

Ашкелон, 11 мая. Две женщины были убиты в результате попадания ракеты в жилой дом в израильском городе Ашкелон. Также был тяжело ранен один мужчина, еще пять человек получили легкие повреждения.

В настоящий момент города Израиля подвергаются ракетным обстрелам со стороны сектора Газа. Палестинская группировка ХАМАС усилила свои атаки в качестве ответа на активность израильской авиации в последние сутки. Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль Кидра заявил, что к 11 мая в результате авианалетов погибли 27 палестинцев, в том числе не менее девяти детей, еще 115 человек были ранены.

27 Palestinians, including 9 children martyred, more than 100 injured in Israeli aggression on Gaza Strip https://t.co/jpngp6ZFhm

ХАМАС использует тактику единовременного запуска десятков ракет. Израильские системы ПРО «Железный купол» не имеют возможности перехватить их все, поэтому единичные снаряды долетают до своих целей.

Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось после того, как окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и святыни города.

ХАМАС, в свою очередь, потребовал от Израиля вывести полицейские силы из конфликтных районов и освободить задержанных арабов. Не получив ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам израильской территории, в результате чего спровоцировала ответные удары. Подобный обмен «любезностями» привел к тому, что палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы. Израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn