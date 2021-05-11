На границе Мексики с США нашли пять детей, самой младшей было два года

Сан-Антонио, 11 мая. Сотрудники Управления таможенной и пограничной охраны США обнаружили пять детей на границе с Мексикой, недалеко от Южного Техаса. Самой старшей из девочек было семь лет.

NEW: Five undocumented migrant children, including a 2-year-old and an infant, were found abandoned in South Texas at the U.S.-Mexico border, authorities say; none required medical attention, Customs and Border Protection says. https://t.co/dUmhFjiHlk — NBC Latino (@NBCLatino) May 11, 2021

Детей нашли у города Норманди, расположенного в двух часах от Сан-Антонио. Девочки прибыли из Гондураса и Гватемалы самой старшей из них было семь лет. Никто из несовершеннолетних не нуждался в медицинской помощи

«Мы глубоко потрясены тем, что дети были брошены на произвол судьбы неизвестно где и были вынуждены сами заботиться о себе», - отметил главный патрульный сектора Дель-Рио Остин Скеро.

Задержанные дети были доставлены в место для обработки информации о мигрантах, а затем в Департамент здравоохранения и социального обеспечения.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил журналистам, что количество несопровождаемых детей-мигрантов у границы с Мексикой резко сократилось после рекордных показателей в начале 2021 года. 8 мая было зарегистрировано 700 детей, находящихся под присмотром пограничного патруля, что значительно меньше, чем 6000 человек в марте.

Кроме того, по словам Майоркаса, значительно сократилось время их нахождения на попечении пограничного патруля с 139 часов до 24.

По сообщению Министерства национальной безопасности, сокращение количества несопровождаемых детей-мигрантов произошло благодаря усовершенствованию процедуры обработки заявлений и устранению барьеров, которые препятствовали размещению детей под стражей с родственниками или спонсорами.

«Администрация Джо Байдена и Камалы Харрис получили в наследство от предыдущего правительства неработающую систему, страдающую от хаоса и жестокости», - заявил Майоркас.

Ситуация на границе

Южная граница США сейчас переживает серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Мексики, Гватемалы и Гондураса. По итогам марта пограничные службы США задержали на границе 171,7 тыс. мигрантов, в том числе 18,8 тыс. детей. Эти показатели вдвое превышают февральские. Кроме того, в Америку прибывает все больше семей. В марте их было 53,5 тысячи, что также в несколько раз больше февральских показателей. Из-за роста числа детей приюты на границе не справляются — поступают жалобы на нехватку воды и спальных мест.

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент Джо Байден аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники, занимающиеся вопросами миграции, призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-беженцев, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.