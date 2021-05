На границе Мексики с США нашли пять детей, самой младшей было два года

Сан-Антонио, 11 мая. Сотрудники Управления таможенной и пограничной охраны США обнаружили пять детей на границе с Мексикой, недалеко от Южного Техаса. Самой старшей из девочек было семь лет.

NEW: Five undocumented migrant children, including a 2-year-old and an infant, were found abandoned in South Texas at the U.S.-Mexico border, authorities say; none required medical attention, Customs and Border Protection says. https://t.co/dUmhFjiHlk