В Испании женщина умерла от коронавируса после двух прививок

Мадрид, 11 мая. Несмотря на то, что пожилая женщина была вакцинирована двумя прививками Pfizer, она скончалась от коронавируса.

84-летняя женщина, проживающая в доме престарелых в Виктории, получила в начале года две дозы вакцины Pfizer. Однако во время обычного медицинского осмотра в больнице у нее был выявлен коронавирус.

Антитела в ее крови обнаружены не были. Через несколько дней ее состояние ухудшилось, и пожилая женщина скончалась. В настоящий момент собирается информация о произошедшем для дальнейшего расследования.

Пенсионер в Эстонии умер после получения второй дозы прививки Pfizer, сообщал ФАН. Пожилой пациент скончался в возрасте 86 лет.