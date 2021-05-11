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Путин постоянно контактирует с правительством после стрельбы в казанской школе

  /   Обновлено: 11 мая 2021 15:42
Политика
Путин постоянно контактирует с правительством после стрельбы в казанской школе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с членами правительства после трагедии в Казани.

Как сообщили в Кремле, оперативную информацию главе государства докладывает правительство, пишет РИА Новости.

Трагедия в Казани произошла утром 11 мая, в здание гимназии № 175 ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и расстрелял людей. Жертвами стали четыре мальчика и три девочки — все они восьмиклассники, а также учительница английского языка Эльвира Игнатьева и еще одна женщина, личность которой устанавливается. Стрелка задержали. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Сейчас готовится процедура опознания тел погибших. Четыре из них доставили в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Рядом со зданием находятся родственники погибших, они готовятся к процедуре опознания тел.

путин кремль стрельба казань школа
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