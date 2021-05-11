Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Североморск, 11 мая. Российский истребитель МиГ-31 поднялся в небо для перехвата норвежского патрульного самолета P-3C Orion над Баренцевым морем, передает пресс-служба Северного флота.

Самолет ВВС Норвегии направлялся к российским границам. Экипажу МиГ-31 удалось успешно перехватить P-3C Orion, после чего российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что это воздушное судно стало четвертым за день. Утром 11 мая истребитель Су-30 сопроводил три военных самолета ВВС Франции над Черным морем, что позволило избежать нарушения государственной границы России. Экипаж Су-30 идентифицировал воздушные суда как два самолета Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135.