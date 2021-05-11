США выразили соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Казани

Вашингтон, 11 мая. США соболезнуют на фоне трагедии, которая произошла в казанской школе, заявила пресс-секретарь американского посольства в России Ребекка Росс.

Соответствующий пост она опубликовала в Twitter-аккаунте. По ее словам, американская сторона глубоко опечалена трагической стрельбой в Татарстане и гибелью невинных людей.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям всех погибших», — заявила Росс.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал происшествие в школе Казани, где погибли дети и учительница. По его словам, у террористов, которые направляют оружие на женщин и детей, «нет ни нации, ни религии, ни чести».