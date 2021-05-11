В США заявили, что Москва и Вашингтон придерживаются обязательств по договору СНВ-3

Женева, 11 мая. Соединенные Штаты и Россия соблюдают возложенные в рамках договора СНВ-3 обязательства, заявил представитель США Роберт Вуд во время конференции по разоружению в Женеве.

Несмотря на разногласия двух стран, обязательства по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений выполняются.

«Мы несем ответственность друг перед другом в рамках режима контроля, предусмотренного договором», — отметил Вуд.

Он также добавил, что продление этого договора способствует укреплению безопасности в мире.

Отмечается, что договор СНВ-3 об ограничении наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном еще в 2010 году. При этом недавно стало известно, что США и Россия обменялись данными о ядерных силах.