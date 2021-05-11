Украинские СМИ сообщили об обыске в доме главы политсовета ОПЗЖ Медведчука

Киев, 11 мая. Сотрудники правоохранительных органов начали обыск в доме главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, пишут местные СМИ.

Оперативные мероприятия проходят в здании на улице Монтажников. В нем, по данным журналистов, сейчас живет Медведчук и его семья. Туда политик с близкими переехал на время — пока в его доме идет ремонт. Последний расположен в пригороде Киева. Информацию о начале обыска подтвердили источники в Службе безопасности Украины, передает газета «Зеркало недели».

Что послужило причиной для обыска, сейчас выясняется. Известно, что пресс-секретарь Медведчука не выходит на связь.

Ранее обыски прошли в квартире члена незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова. Действия правоохранителей вязаны с одним из старых дел, детали которого адвокат мужчины Дмитрий Захватов решил оставить в тайне.