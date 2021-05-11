Глава Татарстана сообщил, что число жертв стрельбы в школе выросло до девяти

Казань, 11 мая. Количество жертв стрельбы в школе Казани выросло до девяти человек.

Информацию об этом подтвердил глава республики Рустам Минниханов.

«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя и еще одну женщину. Мы потеряли девять человек», — рассказал глава республики.

Ранее сообщалось, что жертвой 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева стала 27-летняя учительница английского языка Эльвира Игратьева, она активно вела Instagram. Также опубликован полный список детей и взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской школе № 175.