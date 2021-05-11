Бывшая коллега погибшей в казанской школе учительницы не верит в произошедшее

Казань, 11 мая. Погибшая при стрельбе в школе №175 педагог Эльвира Игнатьева была замечательной и открытой девушкой. Ее смерть стала потрясением для всех, заявила экс-коллега учительницы.

Женщина, проработавшая некоторое время с погибшим педагогом казанской школы, рассказала источнику Федерального агентства новостей (ФАН) о ней. Так, по ее словам, Игнатьева была не только хорошим человеком, но и высококлассным специалистом.

За время работы в гимназии она успела получить грант «Учитель года». В смерть Игнатьевой просто не хочется верить, отметила ее бывшая коллега.

Жертвами стрельбы в казанской школе стали девять человек — восемь детей и педагог. Еще 16 участников инцидента получили травмы разной степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.