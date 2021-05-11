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Бывшая коллега погибшей в казанской школе учительницы не верит в произошедшее

  /   Обновлено: 11 мая 2021 15:19
Происшествия
Бывшая коллега погибшей в казанской школе учительницы не верит в произошедшее
Global Look Press  /  vk.com/region_kazan116

Казань, 11 мая. Погибшая при стрельбе в школе №175 педагог Эльвира Игнатьева была замечательной и открытой девушкой. Ее смерть стала потрясением для всех, заявила экс-коллега учительницы.

Женщина, проработавшая некоторое время с погибшим педагогом казанской школы, рассказала источнику Федерального агентства новостей (ФАН) о ней. Так, по ее словам, Игнатьева была не только хорошим человеком, но и высококлассным специалистом.

За время работы в гимназии она успела получить грант «Учитель года». В смерть Игнатьевой просто не хочется верить, отметила ее бывшая коллега.

Жертвами стрельбы в казанской школе стали девять человек — восемь детей и педагог. Еще 16 участников инцидента получили травмы разной степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

стрельба казань смерть учительница
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