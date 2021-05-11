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Армия ЦАР зачистила от боевиков город Бакума на юго-востоке страны

Весь мир
Армия ЦАР зачистила от боевиков город Бакума на юго-востоке страны
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 11 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) взяли под контроль населенный пункт Бакума, расположенный в префектуре Мбому на юго-востоке ЦАР.

Отряды FACA при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов продолжают зачищать от остатков боевиков города и села в восточной части страны.

Около восьми лет в этом регионе действовало бандформирование «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Возвращение населенного пункта Бакума под контроль властей показывает, что армия республики не намерена останавливаться на разгроме конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и в ближайшем будущем полностью избавит ЦАР от радикалов.

Ранее военнослужащие FACA обеспечили безопасность в Димби и Кембе в префектуре Нижнее Котто, откуда двинулись дальше на восток в регион Мбому, где в тот же день вошли в коммуну Помболо.

Армия ЦАР зачистила от боевиков город Бакума на юго-востоке страны
facebook.com  / @ngrebadapm

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада поздравил национальную армию с успехом и отметил, что боевики избегают прямых столкновений с правительственными силами и отступают до приближения отрядов FACA.

Тем временем власти уже переключаются на восстановление и развитие экономики республики, которая заметно пострадала от действий бандитов.

африка цар
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