Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 15:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:53
Морской археолог из Мальты поставил точку в споре о затоплении британской подлодки «Эрдж»
15:52
Шоу-бизнес
Юмористка Татьяна Морозова рассказала о попытке изнасилования незнакомцем на отдыхе
15:50
Происшествия
В Подмосковье трехлетний мальчик получил ранение из травматического пистолета
15:49
Происшествия
ФАН публикует полный список погибших в казанской гимназии
15:48
Общество
Минпросвещения РФ направило рекомендации по обеспечению безопасности в школы регионов
15:46
Экономика
Денонсацию налогового соглашения РФ и Нидерландов одобрили в Госдуме
15:45
Экономика
Эксперты рассказали о самых дешевых в обслуживании автомобилях
15:45
Наука
Российский квантовый симулятор впервые смог решить сложную физическую задачу
15:45
Происшествия
Власти Подмосковья объявили о проверках в школах после ЧП в Казани
15:44
Происшествия
Сотрудники ЦА МВД окажут помощь в расследовании трагедии в Казани
15:44
Армия
Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»
15:43
Весь мир
На границе Мексики с США нашли пять детей, самой младшей было два года
15:43
Спорт
РФС объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020
15:42
Политика
Украина грозит России «космическим скандалом» из-за спутника «Лыбидь»
15:42
Экономика
Блогер наглядно сравнил цены на продукты в Донбассе и на Украине
15:40
Общество
Жители Петербурга несут цветы к зданию представительства Татарстана
15:38
Общество
Глава Ростовской области поручил усилить меры безопасности в школах и вузах
15:38
Происшествия
Малыш по недосмотру родителей утонул в пожарном пруду в Подмосковье
15:37
Происшествия
Девятую жертву казанского стрелка нашли в здании школы
15:36
Происшествия
В колледже казанского стрелка охарактеризовали как «вежливого мальчика»
Все новости

Седан Bentley Flying Spur дополнили новыми функциями

Экономика
Седан Bentley Flying Spur дополнили новыми функциями
bentleymedia.com  /  Bentley Motors

Лондон, 11 мая. Обновленный седан Bentley Flying Spur 2022 года получит более обширный список опций, что сделает транспортное средство более привлекательным среди ценителей.

Новые функции включают в себя зеркала с автоматическим затемнением, открывание багажника без помощи рук, полноразмерную камеру, распознавание дорожных знаков, приветственное освещение и ионизаторы воздуха для защиты салона от попадания пыли, передает портал CarsWeek.ru.

Британский производитель Bentley провел виртуальный тест дизайна интерьера, в результате которого была переработана звукоизоляция кабины. Точные сроки выпуска и цены на автомобиль не объявлены. Ожидается, что базовая стоимость сильно изменится по сравнению с 196 000 долларов на нынешний Flying Spur V8.

СМИ ранее сообщали, что полноприводные кроссоверы Haval Jolion нового поколения будут стоить от 1,8 млн рублей. Украина первой увидит транспортное средство.

bentley автомобиль Flying Spur
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 196153 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 122014 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 91002 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 57008 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 54399 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Экономика / Седан Bentley Flying Spur дополнили новыми функциями
Рейтинг@Mail.ru