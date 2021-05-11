Седан Bentley Flying Spur дополнили новыми функциями

Лондон, 11 мая. Обновленный седан Bentley Flying Spur 2022 года получит более обширный список опций, что сделает транспортное средство более привлекательным среди ценителей.

Новые функции включают в себя зеркала с автоматическим затемнением, открывание багажника без помощи рук, полноразмерную камеру, распознавание дорожных знаков, приветственное освещение и ионизаторы воздуха для защиты салона от попадания пыли, передает портал CarsWeek.ru.

Британский производитель Bentley провел виртуальный тест дизайна интерьера, в результате которого была переработана звукоизоляция кабины. Точные сроки выпуска и цены на автомобиль не объявлены. Ожидается, что базовая стоимость сильно изменится по сравнению с 196 000 долларов на нынешний Flying Spur V8.

СМИ ранее сообщали, что полноприводные кроссоверы Haval Jolion нового поколения будут стоить от 1,8 млн рублей. Украина первой увидит транспортное средство.