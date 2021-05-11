Шойгу: Военная подготовка станет доступна для всех студентов государственных вузов

Москва, 11 мая. Студенты всех федеральных государственных вузов смогут пройти военную подготовку, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В ближайшее время на базе высших учебных заведений будут создаваться военные кафедры. Здесь профильную подготовку получат те студенты, «которые будут к этому готовы», отметил министр.

«Подчеркну, что военная подготовка станет доступной для студентов всех федеральных государственных вузов, которые будут к этому готовы», - сказал он на селекторном совещании, которое прошло во вторник.

Шойгу напомнил, что 30 апреля Минобороны совместно с Министерством науки и высшего образования РФ провели Всероссийскую научно-практическую конференцию, в рамках которой обсуждались идеи по реализации послания президента России, касающиеся развития военной подготовки в высших учебных заведениях страны.

«По итогам конференции единогласно принята декларация о перспективах развития системы военного обучения в гражданской высшей школе», - заключил Шойгу.

Ранее Шойгу также сообщал, что в рамках вакцинации военнослужащих от коронавируса свыше 800 тысяч солдат получили препарат «Спутник V». Это позволило сохранить эпидемиологическую обстановку в армии на безопасном уровне.