Кадыров отреагировал на трагедию в казанской школе

Грозный, 11 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стрельбу в школе Казани, где погибли дети и учительница.

По словам чеченского лидера, у террористов, которые направляют оружие на женщин и детей, «нет ни нации, ни религии, ни чести».

«Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств», — пишет Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что вся Чечня осуждает ужасное преступление и надеется на суровое наказание для преступника.

Утром 11 мая в гимназии №175 города Казани произошла стрельба, в результате которой погибли, по неподтвержденным данным, десять человек, еще 21 пострадавший находится в больнице. Подозреваемым оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. Сообщалось, что стрелок получил оружие на законных основаниях.