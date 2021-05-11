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Кадыров отреагировал на трагедию в казанской школе

  /   Обновлено: 11 мая 2021 15:17
Происшествия
Кадыров отреагировал на трагедию в казанской школе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Грозный, 11 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стрельбу в школе Казани, где погибли дети и учительница.

По словам чеченского лидера, у террористов, которые направляют оружие на женщин и детей, «нет ни нации, ни религии, ни чести».

«Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и беззащитных людей. Уверен, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств», — пишет Кадыров в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что вся Чечня осуждает ужасное преступление и надеется на суровое наказание для преступника.

Утром 11 мая в гимназии №175 города Казани произошла стрельба, в результате которой погибли, по неподтвержденным данным, десять человек, еще 21 пострадавший находится в больнице. Подозреваемым оказался бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. Сообщалось, что стрелок получил оружие на законных основаниях.

стрельба казань кадыров школа
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