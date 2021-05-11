Шойгу заявил об уменьшении случаев нарушения уставных правил взаимоотношений в ВС РФ

Москва, 11 мая. В минувшем году в ВС России стало на 15,5% меньше случаев нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом оборонного ведомства Шойгу также отметил, что в армии на 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей.

По его словам, принимаемые меры, в том числе по улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, позволили снизить на 7,4% общее количество правонарушений в 2020 году.

Шойгу подчеркнул, что социологические опросы говорят о положительной оценке боеготовности российских войск. Так, 83% россиян отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну. При этом 79% опрошенных уверены в положительных тенденциях в ВС России.

Ранее министр обороны РФ заявил, что сегодня более 60 тысяч студентов российских вузов получают военные специальности без отрыва от основной учебы. Кроме того, большинство россиян заявили о положительных изменениях в армии за последние два-три года и повышении престижа военной службы, передает Infox.