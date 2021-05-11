Два обнаженных женских трупа найдены за выходные в Московской области

Московская область, 11 мая. Два обнаженных женских трупа обнаружили правоохранители в разных районах Подмосковья за прошедшие сутки. Как стало известно ФАН, тела были найдены в лесном массиве Серпухова и на лестничной клетке одной из гостиниц села Юдино.

Одну из пострадавших нашли в Серпухове, примерно в 300 метрах от дома 94 по улице Ленинского Комсомола. На полностью обнаженном теле эксперты не обнаружили видимых повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти. Во время осмотра места происшествия была изъята куртка бежевого цвета, футболка, чулки, подштанники, обувь и бижутерия. Рядом находились два презерватива. Возраст потерпевшей по предварительным оценкам составлял 65-70 лет.

Тело другой погибшей было обнаружено в селе Юдино Одинцовского района, в одной их местных гостиниц. На вид женщине было около 40 лет. Она лежала рядом с большой хозяйственной сумкой. На ее теле эксперты зафиксировали телесные повреждения. Обе покойницы были полностью обнажены. Их тела направили в морг для проведения экспертизы, которая должна показать, носила ли их смерть криминальный характер.

По данным факта блюстители порядка проводят процессуальные проверки, по результатам которых будет принято решение о возбуждении или в отказе от возбуждения уголовного дела.