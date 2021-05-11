Шойгу раскрыл секрет авторитета ВС РФ в российском обществе

Москва, 11 мая. Секрет высокого авторитета Вооруженных сил РФ в обществе — повышение воинской дисциплины в армии, утверждает глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Таким мнением глава министр поделился во время селекторного совещания во вторник, 11 мая. Он привел статистические данные, полученные в результате социсследований.

«83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну. 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск. В целом деятельность Вооруженных сил поддерживается почти 78% населения нашей страны», — сказал он.

По мнению Сергея Шойгу, такие показатели стали возможными во многом за счет повышения уровня воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях ВС РФ. Об этом могут свидетельствовать темпы вакцинации российских военнослужащих — по словам главы Минобороны России, стабильные поставки препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» позволили выполнить план и привить свыше 800 тысяч бойцов.