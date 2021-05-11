Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 15:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:52
Шоу-бизнес
Юмористка Татьяна Морозова рассказала о попытке изнасилования незнакомцем на отдыхе
15:50
Происшествия
В Подмосковье трехлетний мальчик получил ранение из травматического пистолета
15:49
Происшествия
ФАН публикует полный список погибших в казанской гимназии
15:48
Общество
Минпросвещения РФ направило рекомендации по обеспечению безопасности в школы регионов
15:46
Экономика
Денонсацию налогового соглашения РФ и Нидерландов одобрили в Госдуме
15:45
Экономика
Эксперты рассказали о самых дешевых в обслуживании автомобилях
15:45
Наука
Российский квантовый симулятор впервые смог решить сложную физическую задачу
15:45
Происшествия
Власти Подмосковья объявили о проверках в школах после ЧП в Казани
15:44
Происшествия
Сотрудники ЦА МВД окажут помощь в расследовании трагедии в Казани
15:44
Армия
Юнармейцы Ставрополья примут участие в исторической реконструкции «Битва за Кавказ»
15:43
Весь мир
На границе Мексики с США нашли пять детей, самой младшей было два года
15:43
Спорт
РФС объявил расширенный состав сборной России на Евро-2020
15:42
Политика
Украина грозит России «космическим скандалом» из-за спутника «Лыбидь»
15:42
Экономика
Блогер наглядно сравнил цены на продукты в Донбассе и на Украине
15:40
Общество
Жители Петербурга несут цветы к зданию представительства Татарстана
15:38
Общество
Глава Ростовской области поручил усилить меры безопасности в школах и вузах
15:38
Происшествия
Малыш по недосмотру родителей утонул в пожарном пруду в Подмосковье
15:37
Происшествия
Девятую жертву казанского стрелка нашли в здании школы
15:36
Происшествия
В колледже казанского стрелка охарактеризовали как «вежливого мальчика»
15:34
Шоу-бизнес
Сестра тяжелобольного Бари Алибасова назвала сына продюсера «убийцей»
Все новости

Шойгу раскрыл секрет авторитета ВС РФ в российском обществе

Армия
Шойгу раскрыл секрет авторитета ВС РФ в российском обществе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 11 мая. Секрет высокого авторитета Вооруженных сил РФ в обществе — повышение воинской дисциплины в армии, утверждает глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Таким мнением глава министр поделился во время селекторного совещания во вторник, 11 мая. Он привел статистические данные, полученные в результате социсследований.

«83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну. 79% граждан отмечают улучшение общего состояния войск. В целом деятельность Вооруженных сил поддерживается почти 78% населения нашей страны», — сказал он.

По мнению Сергея Шойгу, такие показатели стали возможными во многом за счет повышения уровня воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях ВС РФ. Об этом могут свидетельствовать темпы вакцинации российских военнослужащих — по словам главы Минобороны России, стабильные поставки препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» позволили выполнить план и привить свыше 800 тысяч бойцов.

шойгу российская армия вс рф
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 196153 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 122014 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 91002 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 57008 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 54399 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Армия / Шойгу раскрыл секрет авторитета ВС РФ в российском обществе
Рейтинг@Mail.ru