Псковские волонтеры клуба «Мы вместе» поздравили 246 ветеранов с Днем Победы

Псков, 11 мая. Добровольцы клуба «Мы вместе» из Псковской области поздравили 246 ветеранов Великой Отечественной войны.

Волонтеры сопровождали участников войны на параде Победы, а также подарили им продуктовые наборы с конфетами, икрой, шпротами, горохом, оливками, чаем, коньяком и печеньем.

К поздравлениям присоединились участники клуба из благотворительного фонда «Фонд продовольствия Русь» и сотрудники управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области. Всего от активистов клубов «Мы вместе» получили подарки несколько тысяч пенсионеров из 40 регионов России.

Ранее волонтеры помогли ветерану найти могилу старшего брата под Смоленском. Они вручили 94-летнему Петру Чингаеву документы с данными о его погибшем родственнике.