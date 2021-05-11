Глава Ростовской области поручил усилить меры безопасности в школах и вузах

Ростов-на-Дону, 11 мая. В связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло в Казани сегодня утром, губернатор Донского региона Василий Голубев поручил проконтролировать соблюдение мер безопасности в образовательных учреждениях области.

Как сообщает управление по информационной политике администрации области, глава донского края потребовал обеспечить строгое соблюдение пропускного режима, ежедневно контролировать работоспособность кнопок тревожной сигнализации, а также применить превентивные меры к участникам образовательного процесса.

Кроме того, администрация Ростовской области от имени губернатора направила телеграмму с соболезнованиями президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, в связи с трагедией в Казанской школе № 175.

Ранее ФАН сообщал о допросе задержанного казанского стрелка, который так и не смог назвать причину своего страшного поступка.