Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 17:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:19
Экономика
Выплаты с 1 июля и бесплатные лекарства: на какую поддержку могут рассчитывать семьи в РФ
17:18
Происшествия
Ольгу Мисик приговорили к двум годам ограничения свободы за вандализм у Генпрокуратуры
17:18
Политика
Британцы язвительно отреагировали на трагедию в российской школе
17:15
Весь мир
Обострение в Палестине — арабы продолжают умирать, а евреи жить в страхе за свои жизни
17:12
Общество
Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
17:11
Армия
Sohu: действия США в Европе могут стать причиной войны, которая уничтожит мир
17:10
Происшествия
Милонов назвал социальные сети одной из причин стрельбы в казанской школе
17:10
Шоу-бизнес
Комик Идрак Мирзализаде назвал Орел худшим городом для концертов
17:08
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину
17:08
Политика
В Казани наградят пострадавшую при стрельбе сотрудницу школы
17:06
Экономика
Продажи бытовой техники в России превысили показатели 2014 года
17:02
Политика
Министр Ткаченко считает, что Зеленский не сможет повлиять на сериальный бизнес Украины
17:02
Армия
Шойгу призвал не допускать в Российскую армию лиц с наркотической зависимостью
17:01
Политика
Елизавета II рассказала о намерении Лондона противостоять «враждебной деятельности»
17:01
Происшествия
Два самолета не могут приземлиться в Геленджике из-за порывистого ветра
17:01
Экономика
Японский Subaru анонсировал выпуск нового электрокара Solterra
17:00
Общество
Военный врач предупредил об опасной инфекции из Индии, которая угрожает РФ
16:59
Политика
Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем
16:59
Общество
Мордовия усилит меры безопасности детей во всех соцобъектах
16:50
Общество
Родители массово звонят в экстренные службы после стрельбы в казанской школе
Все новости

Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину

Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 11 мая. Украинские силовики обстреляли пригород Донецка из минометов. В ДНР рассказали, как ВСУ готовятся встречать почетных гостей из стран НАТО. СБУ раскрыла преступную сеть продажи оружия из зоны ООС на Украину. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Луганской Народной Республики не зафиксировано. На донецком направлении киевские вооруженные формирования один раз обстреляли из 82-мм минометов село Яковлевка. Также, согласно данным из отчетов ОБСЕ, украинские силовики продолжают размещать технику и вооружения в границах зон безопасности. Кроме того, наблюдатели фиксируют присутствие военных ВСУ на ранее оставленных в рамках разведения сил и средств позициях.

В ДНР объяснили причины временного затишья на ЛБС

В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики корреспонденту ФАН прокомментировали временное затишье на линии боевого соприкосновения. По информации дончан, украинские силовики готовятся к приезду в зону конфликта 15 военных атташе из скандинавских стран. Разведка ДНР докладывает о подготовке противником к приезду больших гостей «театрализованного представления». Речь идет о необходимости убедить североевропейских военных в полном соответствии украинских подразделений стандартам НАТО.

Помимо этого, как стало известно дончанам, командующий восточной оперативно-тактической группировки ВСУ приказал 54-му отдельному разведбатальону усилить наблюдательные посты в зонах ответственности 28-й, 72-й и 93-й механизированных бригад и подготовить две снайперские пары и два минометных расчета для выдвижения по готовности в определенные точки. Это говорит о том, что командование украинской армии готовит вооруженную провокацию по случаю приезда натовских военных.

Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину
mil.gov.ua  / пресс-служба Минобороны Украины

Эту версию подтверждает информация о том, что в зоне Операции объединенных сил также активизировались съемочные группы украинских телеканалов, редакционные задания которых включают в себя прежде всего дискредитацию вооруженных сил республик Донбасса. О подготовке противником провокаций против ДНР и ЛНР к приезду натовских военных сообщают в оборонном ведомстве Луганска.

Оружие из зоны ООС наводняет Украину

Оружие, списанное в зоне проведения силовой операции как уничтоженное в результате обстрела со стороны «террористов», что якобы вызвало возгорание блиндажа ВСУ, чудесным образом всплыло в Винницкой области, сообщает Народная милиция ЛНР. На данный момент Служба безопасности Украины проводит расследование по фактам списания и последующего хищения оружия и боеприпасов в 59-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Под следствием находится начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения воинской части.

Как установлено украинскими спецслужбистами, оружие сначала списывалось бригадными офицерами как уничтоженное в результате вражеских обстрелов, а затем через так называемых волонтеров продавалось либо передавалось на территорию Украины. Партия из ранее списанных автоматов Калашникова в количестве шести штук появилась в Винницкой области, что заинтересовало СБУ и позволило разоблачить преступную схему с участием военных и общественников.

Партия оружия была вывезена волонтерами в апреле текущего года во время пребывания в зоне ООС с гуманитарной миссией по доставке «защитникам» Украины продуктов питания и одежды.

днр всу донбасс украина лнр
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 201335 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 124243 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 110370 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 61944 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 61075 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Новороссия / Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину
Рейтинг@Mail.ru