Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину

Донбасс, 11 мая. Украинские силовики обстреляли пригород Донецка из минометов. В ДНР рассказали, как ВСУ готовятся встречать почетных гостей из стран НАТО. СБУ раскрыла преступную сеть продажи оружия из зоны ООС на Украину. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Луганской Народной Республики не зафиксировано. На донецком направлении киевские вооруженные формирования один раз обстреляли из 82-мм минометов село Яковлевка. Также, согласно данным из отчетов ОБСЕ, украинские силовики продолжают размещать технику и вооружения в границах зон безопасности. Кроме того, наблюдатели фиксируют присутствие военных ВСУ на ранее оставленных в рамках разведения сил и средств позициях.

В ДНР объяснили причины временного затишья на ЛБС

В оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики корреспонденту ФАН прокомментировали временное затишье на линии боевого соприкосновения. По информации дончан, украинские силовики готовятся к приезду в зону конфликта 15 военных атташе из скандинавских стран. Разведка ДНР докладывает о подготовке противником к приезду больших гостей «театрализованного представления». Речь идет о необходимости убедить североевропейских военных в полном соответствии украинских подразделений стандартам НАТО.

Помимо этого, как стало известно дончанам, командующий восточной оперативно-тактической группировки ВСУ приказал 54-му отдельному разведбатальону усилить наблюдательные посты в зонах ответственности 28-й, 72-й и 93-й механизированных бригад и подготовить две снайперские пары и два минометных расчета для выдвижения по готовности в определенные точки. Это говорит о том, что командование украинской армии готовит вооруженную провокацию по случаю приезда натовских военных.

mil.gov.ua / пресс-служба Минобороны Украины

Эту версию подтверждает информация о том, что в зоне Операции объединенных сил также активизировались съемочные группы украинских телеканалов, редакционные задания которых включают в себя прежде всего дискредитацию вооруженных сил республик Донбасса. О подготовке противником провокаций против ДНР и ЛНР к приезду натовских военных сообщают в оборонном ведомстве Луганска.

Оружие из зоны ООС наводняет Украину

Оружие, списанное в зоне проведения силовой операции как уничтоженное в результате обстрела со стороны «террористов», что якобы вызвало возгорание блиндажа ВСУ, чудесным образом всплыло в Винницкой области, сообщает Народная милиция ЛНР. На данный момент Служба безопасности Украины проводит расследование по фактам списания и последующего хищения оружия и боеприпасов в 59-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Под следствием находится начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения воинской части.

Как установлено украинскими спецслужбистами, оружие сначала списывалось бригадными офицерами как уничтоженное в результате вражеских обстрелов, а затем через так называемых волонтеров продавалось либо передавалось на территорию Украины. Партия из ранее списанных автоматов Калашникова в количестве шести штук появилась в Винницкой области, что заинтересовало СБУ и позволило разоблачить преступную схему с участием военных и общественников.

Партия оружия была вывезена волонтерами в апреле текущего года во время пребывания в зоне ООС с гуманитарной миссией по доставке «защитникам» Украины продуктов питания и одежды.