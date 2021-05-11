Лукашенко заявил, что безжалостный расстрел в Казани невозможно оправдать

Минск, 11 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в гимназии Казани.

По словам белорусского лидера, он желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу невинных людей в мирное время», — говорится в обращении Лукашенко.

Утром 11 мая в гимназию №175 города Казани вошел юноша, который устроил стрельбу, в результате погибли семь детей и учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пострадали не менее 16 детей, все они находятся в разных больницах города. Стрелок сам сдался полиции, это бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев, который выпустился в 2017 году.

В ходе допроса молодой человек рассказал, что в нем «пробуждается монстр», который всех ненавидит. Также он назвал себя богом. Стрельба в казанской школе случилась в день рождения ее директора Амины Валеевой.