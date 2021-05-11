Казанский стрелок получил оружие на законных основаниях

Казань, 11 мая. Молодой человек, устроивший стрельбу в казанской школе №175, приобрел дробовик, не нарушая при этом закон.

Правоохранители не зафиксировали нарушений в получении стрелком оружия, которое он использовал при нападении на школу, заявил представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Результаты организованной проверки показали, что молодой человек приобрел его законным образом.

Нападение на казанскую школу произошло сегодня утром. Вооруженный дробовиком 19-летний местный житель ворвался в здание и открыл огонь по ученикам и персоналу учреждения. В результате стрельбы погибли девять человек — восемь школьников и педагог.

В настоящее время задержанный стрелок находится в отделении полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».