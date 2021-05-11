Малыш по недосмотру родителей утонул в пожарном пруду в Подмосковье

Московская область, 11 мая. Четырехлетний воспитанник детского сада утонул в водоеме во время самостоятельной прогулки. Как стало известно ФАН, родители отпустили сына погулять за территорию дачного участка.

В дежурную часть полиции городского округа Шаховская Московской области 8 мая поступило сообщение о трагической гибели ребенка. Тело мальчика обнаружили на поверхности воды недалеко от дачного дома, куда он приехал с родителями. На место происшествия выдвинулись медики, которые констатировали смерть малыша.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Родители погибшего ребенка прописаны в городском округе Шаховская, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — На праздники они приехали на дачу, которая находится в деревне Воютино. Мальчик отпросился погулять у родителей, которые занимались хозяйственными делами и пропал».

Его тело обнаружили в пожарном водоеме, который находится примерно в 100 метрах от дачного участка. Семья погибшего мальчика вполне благополучная и на учетах в социальных службах не состоит. Отец трудится ведущим инженером на государственном автомобильном предприятии, мать временно не работает.

«Возможно будет возбужденно уголовное дело. Если подходить формально к этому вопросу, то по большому счету родители оставили маленького ребенка в опасности. Они должны были предполагать, что в силу своего возраста мальчик не может адекватно оценивать окружающую обстановку и опасность», — дополнил источник.

По факту смерти мальчика назначены экспертизы.