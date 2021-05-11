Разбойники из мордовского села угрожали таксисту вилкой

Саранск, 11 мая. Двое жителей села Курмачкасы Ромодановского района Мордовии подозреваются в покушении на угон автомобиля с применением предмета, используемого в качестве оружия. По версии следствия, они угрожали таксисту вилкой.

Чтобы отправиться в Саранск, двое селян вызвали автомобиль службы такси, однако платить за поездку не собирались. Уже в дороге один из товарищей достал из внутреннего кармана куртки столовый прибор и начал угрожать водителю. «Шефу» предлагалось довести «клиентов» до города бесплатно или же покинуть салон.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина остановил автомобиль, схватил с панели телефон и, выдернув из замка зажигания ключи, выпрыгнул из салона транспортного средства. Убегая, потерпевший по телефону рассказал о случившемся знакомому, который незамедлительно сообщил о данном факте в полицию», — сообщили в МВД по Мордовии.

На данный момент оба злоумышленника задержаны. В ведомстве уточнили, что один из них уже нарушал закон и был судим за разбойное нападение.

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