Москва, 11 мая. Российская Федерация видит особые проблемы на фоне героизации нацизма и проявлений неонацизма на территории Евросоюза, НАТО и Украины.

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, позиция России по отношению к проявлениям неонацизма и попыткам героизации нацистов является четкой и недвусмысленной.

«Где бы это ни происходило, мы это решительно осуждаем. Видим особые проблемы в этой связи на территории ЕС и НАТО, особенно в странах Балтии, на Украине, в некоторых других государствах этих структур», — подчеркнул глава МИД России.

Ранее журналисты американского издания Washington Examiner заявили, что Лавров может мастерски манипулировать коллегами с Запада.