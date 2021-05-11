Китайский Центробанк рекордно укрепил юань к доллару

Пекин, 11 мая. Курс национальной валюты Китая укрепили до максимума с 2018 года.

Курс юаня вырос на 171 пункт и достиг 6,4254 единицы за доллар. Такое решение об укреплении приняли в Народном банке Китая. Данные регулятора говорят о том, что это новое историческое значение с июня 2018 года, пишет ТАСС.

Национальная валюта КНР растет в течение третьего дня подряд. Эксперты считают, что это происходит на фоне давления пандемии на глобальную экономику вместе с непредсказуемостью финансового рынка. Китайская экономика продолжает в этих условиях эффективно развиваться.

Прогноз издания «Сина цайцзин» предполагает, что юань расположится в коридоре от 6,45 до 6,6 единиц за один американский доллар, в то время как индекс доллара продолжит слабеть.

Помимо этого, в Китае сейчас ведется разработка цифрового юаня, который уже тестируется в ряде регионов страны. Ряд аналитиков предсказывает негативный эффект для доллара после введения цифровых денег КНР в обращение.