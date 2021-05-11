Рост популярности банковских вкладов ожидается в России

Москва, 11 мая. Объем вкладов россиян в 2021 году вырастет до 8% в сравнении с 2020 годом. Об этом заявили в Центре макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

Основной рост случится во втором полугодии, отметил глава центра Дмитрий Тарасов. Драйверами, по его словам, станут ожидаемое повышение ключевой ставки и замедление инфляции до 4,7–5,2%.

Около 40% граждан России считает недвижимость наиболее выгодным и надежным путем хранения средств, хотя приостановление части ипотечных программ и изменение ситуации на рынке может поддержать смещение инвестиций в сторону сбережений, пишет издание «Известия».

Согласно данным Центробанка РФ, в первом квартале 2021 года деньги россиян во вкладах и на текущих счетах увеличились на 900 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 32,1 трлн рублей.