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Военный эксперт Баранец заявил о возможности РФ «припудрить заразой» территорию США

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Политика
Военный эксперт Баранец заявил о возможности РФ «припудрить заразой» территорию США
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Если потребуется, РФ в качестве ответной меры сумеет «припудрить заразой» территорию США. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов дал интервью РИА Новости, в котором заподозрил Соединенные Штаты в создании биологического оружия в специальных лабораториях у границ с РФ. По его словам, в них происходит выращивание «смертельных микробов, заточенных под российский генетический код». Аверьянов подчеркнул, что в час икс опасные бактерии могут попасть в окружающую среду и привести к массовому поражению людей как на территории РФ, так и сопредельных стран.

«К сожалению, это очень даже реалистичная версия, — заметил Баранец. — И это очень хорошо, что наш Совбез уже в который раз бьет в тревожные колокола. Сегодня вокруг России, в бывших союзных республиках, американцы под видом медицинских исследований особенностей той или иной нации открыли более сорока биологических лабораторий».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» отметил, что все началось в Грузии, где над местным населением даже проводили опыты — их результатом стала гибель десяти человек.

«Затем в игру вступили другие бывшие союзные республики — там раскрыли рты, увидев те буханки долларов, что предлагали им американцы, и позволили им открыть на своей территории такие же лаборатории, — заявил эксперт. — Так что проблема, которую дипломатично преподнес Аверьянов, куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Дело зашло уже очень далеко, и мы можем серьезно говорить о том, что Россия окружена кольцом биологического оружия».

Военный эксперт Баранец заявил о возможности РФ «припудрить заразой» территорию США
ПолитРоссия  / 

Собеседник ФАН убежден, что это даже страшнее баз НАТО, которые «кучкуются у наших границ».

«Такое оружие будет не только убивать, но и порождать людей-мутантов, заражать природу! — заявил Баранец. — Дикие звери будут разносить эти бактерии, а для них, как мы знаем, не существует границ! Москва уже раз 30 заявляла об опасности, но ООН и в ус не дует! Мы обязаны вынести этот вопрос на повестку дня, но не поступать при этом как американцы, которые любят сыпать голословными обвинениями — нет, наша разведка должна собрать все доказательства: фото, видео, показания свидетелей, после чего громко заявить о них на заседании Организации Объединенных Наций!»

Вместе с тем военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что РФ должна не только «завывать на трибунах», но и действовать, пока не стало слишком поздно.

«Мы должны показать врагам, что ответим тем же! — заявил эксперт. — И, если потребуется, мы тоже припудрим территорию Соединенных Штатов какой-нибудь заразой!»

россия сша биологическое оружие лаборатория баранец
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Все новости / Политика / Военный эксперт Баранец заявил о возможности РФ «припудрить заразой» территорию США
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