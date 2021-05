Джорджия стал первым штатом в США где отменили гражданский арест

Джорджия, 11 мая. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп отменил закон разрешавший гражданский арест. Этот указ действовал со времен гражданской войны в США 1861-1865. Об этом сообщил The Huffington Post.

The legislation repeals a law from 1863 which broadly allowed residents to detain someone they suspected of a crime. https://t.co/Sgdh6QYI6o