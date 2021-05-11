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Джорджия стал первым штатом в США где отменили гражданский арест

Весь мир
Джорджия стал первым штатом в США где отменили гражданский арест
 /  Федеральное агентство новостей

Джорджия, 11 мая. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп отменил закон разрешавший гражданский арест. Этот указ действовал со времен гражданской войны в США 1861-1865. Об этом сообщил The Huffington Post.

Поводом для отмены закона стало убийства афроамериканца Ахмада Арбери в феврале 2020 года. Мужчина совершал пробежку на юго-востоке штата, но несколько мужчин приняли его за грабителя погнались за ним и в итоге застрелили. Все трое не признали себя виновными, в свое оправдание они сказали, что действовали согласно закону о гражданском аресте. Расследование по делу продолжается.

«Сегодня мы отменяем закон эпохи гражданской войны, который за годы созрел для злоупотреблений. Это позволит искоренить несправедливость и направит наше государство на лучший путь вперед», - прокомментировал решение Кемп.

На мероприятии присутствовала также мать Арбери, Ванда Купер-Джонс, она сказал, что закон поможет спасти жизни другим.

«Подписание этого законопроекта заставит людей задуматься, прежде чем они захотят взять дело в свои руки. К сожалению, я должна была потерять своего сына. Я думаю, что он защитит молодых людей, если они бегают трусцой по улице», - сказал она.

 

сша джорджия гражданский арест
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