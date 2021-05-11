Джорджия стал первым штатом в США где отменили гражданский арест

Джорджия, 11 мая. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп отменил закон разрешавший гражданский арест. Этот указ действовал со времен гражданской войны в США 1861-1865. Об этом сообщил The Huffington Post.

The legislation repeals a law from 1863 which broadly allowed residents to detain someone they suspected of a crime. https://t.co/Sgdh6QYI6o — HuffPost (@HuffPost) May 11, 2021

Поводом для отмены закона стало убийства афроамериканца Ахмада Арбери в феврале 2020 года. Мужчина совершал пробежку на юго-востоке штата, но несколько мужчин приняли его за грабителя погнались за ним и в итоге застрелили. Все трое не признали себя виновными, в свое оправдание они сказали, что действовали согласно закону о гражданском аресте. Расследование по делу продолжается.

«Сегодня мы отменяем закон эпохи гражданской войны, который за годы созрел для злоупотреблений. Это позволит искоренить несправедливость и направит наше государство на лучший путь вперед», - прокомментировал решение Кемп.

На мероприятии присутствовала также мать Арбери, Ванда Купер-Джонс, она сказал, что закон поможет спасти жизни другим.