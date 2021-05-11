Киев признал неспособность обеспечить украинцев качественной вакциной от COVID-19

Кабинет министров Украины бьет тревогу: за последние несколько дней процесс вакцинации граждан от коронавируса COVID-19 практически прекратился. В отдельных регионах пациентам не было поставлено ни одной прививки, а в ряде населенных пунктов местные жители в ультимативной форме потребовали от властей предоставления медучреждениям российской вакцины «Спутник V».

В этой связи украинский минздрав объявил о намерении провести масштабную проверку деятельности поликлиник и больниц на местах, чтобы исправить подобное «катастрофическое положение вещей». Удастся ли киевским чиновникам повлиять на сложившуюся ситуацию, выяснял корреспондент ФАН.

Житель Сумской области Валерий Наумчук планирует подать в суд на районный департамент здравоохранения. А все потому, что врачи отказали ему в возможности привиться от COVID-19 вне очереди.

«Я хочу уехать на заработки в Польшу, а мне говорят, что получить укол (вакцинироваться от коронавируса. — Прим. ФАН) смогу не раньше октября, — сетует 46-летний каменщик. — Кто все это время будет кормить мою семью — правительство?»

Правительство — точно не будет, утверждают в Киеве. Согласно официальной информации, кабмин констатировал «недостаточность активности работ по вакцинации населения», однако тут же отметил, что «эта тенденция не является следствием ошибок государства в целом».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

На брифинге в украинской столице главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко клятвенно пообещал, что все его соотечественники рано или поздно пройдут указанный курс вакцинации. Дескать, пациентов прививают исключительно по мере поступления в страну определенных медикаментов, а в случае отсутствия таковых лекарств — «людям придется потерпеть». И добавил, что зачастую западных и восточных разработок, на которые рассчитывает Киев, на всех жителей Украины пока не хватает.

«Поэтому появляются сообщения или об отказе медиков делать прививки без декларации, или о вакцинации тех людей, для которых эта процедура не является первоочередной, — сообщил он. — Мы будем проверять каждый конкретный случай нарушения алгоритмов».

Ляшко выразил надежду, что «со временем нужных препаратов будет хватать на всех». Эта сентенция Виктора Кирилловича вызвала недоумение в среде независимых экспертов.

«На Украине действительно не хватает качественной вакцины, причем даже на этом фоне люди не хотят прививаться аналогами, имеющими побочные эффекты, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей врач высшей категории Наталья Берман. — Нашим властям необходимо понять, что решением данной проблемы вполне может стать сертификация на Украине соответствующих российских медикаментов. В противном случае указанная вакцинация растянется на неопределенный срок».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Ложку меда» в ситуацию попытался добавить министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В ходе встречи с журналистами в Киеве 11 мая он заявил, что уже до конца нынешнего года страна получит «от иностранных партнеров» до 42 миллионов доз вакцины, в том числе 20 миллионов доз препарата производства компании Pfizer.

В воскресенье, 9 мая, в киевском аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, доставивший на Украину 500 тысяч доз китайской вакцины производства компании Sinovac Biotech.

«Остальное — дело техники и контроля», — подчеркнул он.

Как бы там ни было, а, по данным того же украинского минздрава, всего с момента начала кампании по вакцинации на Украине были привиты около 860 тысяч человек. Еще 530 тысяч потенциальных пациентов числятся в «официальной очереди на процедуры». Повторную вакцинацию от коронавируса прошли всего 446 человек.

На Украине растет спрос на так называемые «поездки вакцинации» в Российскую Федерацию. По некоторым данным, тысячи украинцев уже воспользовались услугами туристических компаний, обеспечивающих своим клиентам прививки препарата «Спутник V» в Москве. В то, что высокопоставленные киевские чиновники исправят «катастрофическое положение вещей» с вакцинацией в регионах, большинство жителей территории от Ужгорода до Славянска уже не верят.