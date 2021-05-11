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Эксперт рассказал, как решить проблему со стоянками самокатов и гироскутеров

Общество
Эксперт рассказал, как решить проблему со стоянками самокатов и гироскутеров
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, 11 мая. В северную столицу пришла весна, и любители самокатов, гироскутеров и моноколес захватили пешеходные зоны города. Однако не все из пользователей популярного вида транспорта пользуются стационарными стоянками, бросая средства передвижения прямо на улицах, тем самым захламляя их.

О существующей проблеме и путях ее разрешения в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» высказался руководитель Петербургского велосообщества Павел Хусу.

«Это очень важный и актуальный вопрос, особенно в этом году, когда мы видим настоящий самокатный бум: на некоторых улицах они стоят не десятками, а даже сотнями. И конечно, из-за того, что этот вопрос не урегулирован — где можно и нельзя парковать самокаты — пользователи, не задумываясь о комфорте других людей, бросают их где ни попадя», — соглашается с проблемой эксперт.

По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо наладить взаимодействие городских чиновников и прокатчиков транспортных средств, ведь основной парк самокатов и гироскутеров все-таки у них. Только совместными усилиями обеим сторонам удастся разработать ясные и предельно понятные для горожан правила.

«Например, у некоторых прокатчиков есть так называемые виртуальные точки парковки. То есть на реальной территории нет никаких конкретных меток, а на карте в приложении прокатчика точки парковки обозначены. Но к сожалению, эти места обладают определенным радиусом в 30–50 метров, и соответственно, в этом радиусе можно бросать самокаты где угодно», — рассказывает об одном из вариантов Павел Хусу.

Эксперт рассказал, как решить проблему со стоянками самокатов и гироскутеров
Невские Новости  / 

Однако пойти можно и другим путем, как делают сейчас велопрокатчики SmartBike. Они предлагают понятную и удобную систему точек парковки, согласованную с администрацией города. Оставлять средства передвижения можно только в этих местах, ведь здесь они действительно не мешают свободному проходу пешеходов.

«Возможно, самокатам стоит пойти по этому пути и тоже отрегулировать конкретные точки. Естественно, со стороны города комитет по имущественным отношениям, который согласует эти точки, будет заранее смотреть, где можно разместить эти места, а где — нельзя», — заключает гость эфира.

Тем временем в Петербурге за 2020 год прирост клиентов кикшеринга составил более 1000% по отношению к 2019 году. Как считает председатель Комитета по средствам индивидуальной мобильности Евгений Мутовкин, водителей средств индивидуальной мобильности следует приравнять к велосипедистам.

россия парковки самокаты микротранспорт
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