Строительная компания из Владимирской области мошенническим путем попала в реестр подрядчиков

Владимир, 11 мая. Уголовное дело по факту использования подложных документов возбуждено по результатам проверки компании «Тимбер Трейд».

Инцидент произошел в июне прошлого года. В ходе проведения предварительного отбора на включение подрядных организаций, имеющих право на проведение капремонта, в реестр квалифицированных подрядных организаций компания из Коврова предоставила подложные копии документов на выполнение аналогичных работ, сообщают «Владимирские ведомости». На основании предоставленных договоров компания получила возможность участия в выполнении капремонта.

Результаты прокурорской проверки переданы в правоохранительные органы. По результатам их рассмотрения будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Управляющая компания обворовала ростовчан на 36,5 млн рублей, сообщал ФАН. На скамье подсудимых окажутся пять фигурантов уголовного дела.