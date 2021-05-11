Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом против детей

Казань, 11 мая. Глава Казани Ильсур Метшин назвал трагедию в школе №175 терактом, который направлен против детей.

Метшин подчеркнул, что террористические действия против детей являются самым подлым и низким.

«Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших с результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал мэр на страничке в Instagram.

Во время трагедии в Казани погибли семь детей и учительница. Еще 20 человек ранены и находятся в больнице. Президент Татарстана сообщил, что стрелком оказался 19-летний юноша. Нападавший имел официально зарегистрированное турецкое ружье Hatsan ESCOR.

Ранее сообщалось, что во всех казанских школах 12 мая пройдут проверки. Занятия в этот день отменены.