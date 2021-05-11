Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 14:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:20
Армия
Шойгу поблагодарил организаторов и участников парадов Победы
14:18
Общество
Немецкий эксперт Рар объяснил отход России от сотрудничества с ЕС
14:18
Шоу-бизнес
Катя Гордон не смогла промолчать после слов Киркорова о Бузовой
14:18
Общество
Детский омбудсмен заявила о разночтениях в данных о детях у разных структур в России
14:16
Наука
Анализ ДНК помог ученым установить личность моряка из экспедиции Франклина
14:16
Политика
Президент Южного Судана утвердил новый состав нижней палаты обновленного парламента
14:16
Происшествия
Выяснилось, что большинство школ Казани не имеют охраны
14:14
Армия
Шойгу: ВС РФ выполнили план по вакцинации от коронавируса
14:14
Происшествия
Повторяя «Колумбайн»: громкие случаи стрельбы в российских школах
14:13
Общество
Уполномоченный по правам ребенка посетит школу в Казани, где произошла стрельба
14:13
Происшествия
Эфир: Экстренный выпуск — стрельба в школе в Казани
14:11
Происшествия
Строительная компания из Владимирской области мошенническим путем попала в реестр подрядчиков
14:09
Общество
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом против детей
14:08
Видео
Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня
14:06
Политика
Санду проведет встречу с президентом Литвы в Молдавии
14:06
Происшествия
Глава СК РФ направил в Казань криминалистов
14:05
Происшествия
Казанский стрелок купил оружие в Йошкар-Оле
14:03
Политика
Румен Радев распустил парламент Болгарии
14:03
Происшествия
Камеры наблюдения зафиксировали 19-летнего стрелка перед входом в школу
14:02
Весь мир
ХАМАС ведет прицельные ракетные обстрелы израильских городов
Все новости

Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом против детей

  /   Обновлено: 11 мая 2021 14:19
Общество
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом против детей
Федеральное агентство новостей  /  Камиль Джабраилов

Казань, 11 мая. Глава Казани Ильсур Метшин назвал трагедию в школе №175 терактом, который направлен против детей.

Метшин подчеркнул, что террористические действия против детей являются самым подлым и низким.

«Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших с результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал мэр на страничке в Instagram.

Во время трагедии в Казани погибли семь детей и учительница. Еще 20 человек ранены и находятся в больнице. Президент Татарстана сообщил, что стрелком оказался 19-летний юноша. Нападавший имел официально зарегистрированное турецкое ружье Hatsan ESCOR.

Ранее сообщалось, что во всех казанских школах 12 мая пройдут проверки. Занятия в этот день отменены.

казань стрельба в школе гимназия 175
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 258121 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 190478 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 119325 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 78916 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 54337 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Общество / Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом против детей
Рейтинг@Mail.ru