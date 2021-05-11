Санду проведет встречу с президентом Литвы в Молдавии

Кишинев, 11 мая. Литовский лидер Гитанас Науседа 13-14 мая прибудет в Молдавию с официальным визитом по приглашению главы страны Майи Санду, сообщила пресс-служба молдавского президента.

В сообщении пресс-службы сказано, что стороны собираются обсудить проблемы пандемии и безопасности в государстве, которые они уже обговаривали в ходе телефонных переговоров в апреле 2021 года.

«Президент Молдавии Майя Санду 14 мая встретится с литовским коллегой Гитанасом Науседой​​​. Встреча состоится в рамках официального визита, который Гитанас Науседа совершит в Молдавию 13-14 мая», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что молдавский президент распустила местный парламент.