Казанский стрелок купил оружие в Йошкар-Оле

Казань, 11 мая. Казанский стрелок Ильназ Г., подозреваемый в нападении на гимназию №175, приобрел оружие в Йошкар-Оле.

Известно, что юноша купил винтовку в столице Республики Марий Эл.

По данным следствия, 19-летний молодой человек вошел через центральный вход в школу №175 города Казани, где открыл стрельбу по людям. В результате погибли не менее семи детей и одна учительница, пострадали 16 человек, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что Ильназ Г. приобрел гладкоствольную винтовку Hatsan ESCORT 16 апреля 2021 года, а лицензию получил накануне майских праздников — 28 апреля. На допросе в полиции подозреваемый сообщил, что в нем «пробудился монстр».