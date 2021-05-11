Румен Радев распустил парламент Болгарии

София, 11 мая. Болгария проведет парламентские выборы 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны Румена Радева.

Президент Болгарии подписал указ, согласно которому он распускает 45-е Народное собрание Болгарии. Новый состав парламента определят на выборах. Они должны пройти 11 июля.

Также глава государства назначил главу технического правительства страны. Эту должность займет Стефан Янев. Он приступит к исполнению своих обязанностей 12 мая.

Ранее граждане Болгарии в интернете высмеяли власти страны, которые заявляли о якобы причастности России к взрывам на оружейных складах. По их мнению, София таким образом наносит непоправимый вред отношениям с Москвой.