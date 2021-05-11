Камеры наблюдения зафиксировали 19-летнего стрелка перед входом в школу

Казань, 11 мая. Камеры видеонаблюдения в Казани зафиксировали 19-летнего стрелка перед тем, как он зашел в гимназию №175 с огнестрельным оружием. Запись появилась в Сети.

На видео показано, как стрелок прогулочным шагом идет вдоль забора по улице. В какой-то момент он даже машет кому-то на другой стороне улицы. Никто не остановил молодого человека, который спокойно разгуливал по улице с дробовиком.

Жертвами действий стрелка стали семь учащихся казанской школы и одна сотрудница учреждения. Еще 16 человек были доставлены в разные больницы города с травмами разной степени тяжести. По информации минздрава Татарстана, шесть человек находятся в реанимации.

На месте гибели детей в казанской школе неравнодушные создали стихийный мемориал.