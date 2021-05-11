Байден мог предложить отменить патенты на вакцины для отвлечения внимания Евросоюза

Берлин, 11 мая. Евросоюз скептически отнесся к предложению президента США Джо Байдена отменить патенты на вакцины от коронавируса. Об этом сообщили немецкие журналисты.

Европейские политики полагают, что предложение Байдена является маневром для отвлечения внимания от низкого экспорта препаратов из США в другие государства. Главная проблема заключается не в патентах, а в наличии знаний, сырья и мощностей для производства лекарств, приводит слова представителей ЕС газета Frankfurter Allgemeine.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась решительно против отмены патентов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скептически восприняла инициативу США. Президент Франции Эммануэль Макрон придерживается такой же точки зрения.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее призвал коллег привиться «Спутником V». Представитель Организации имел в виду страны, где уже проводится вакцинация российским препаратом.