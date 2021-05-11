Семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии выплатят по миллиону рублей

Казань, 11 мая. Семьям погибших во время стрельбы в казанской школе №175 выплатят по 1 миллиону рублей, заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Также 400 тыс. рублей выплатят людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, а 200 тыс. рублей — пострадавшим с легкими ранениями.

Данное решение было принято по итогам заседания антитеррористической комиссии. Согласно последним данным, в результате вооруженного нападения восемь человек погибли, 21 пострадал, шестеро детей находятся в реанимации.

Ранее казанский стрелок Ильназ Г. сам сдался полиции. Он вышел из здания школы к правоохранителям с поднятыми руками. По некоторой информации, стрелок находился в гимназии около восьми минут.